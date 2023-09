Udinese, le parole di Sottil: «Voglio una squadra più disinvolta e decisa, senza paura di giocare»

«Ho lavorato molto sul piano psicologico e adesso voglio vedere una squadra più disinvolta e decisa, senza paura di giocare e anche di sbagliare». Andrea Sottil vuole ritrovarla così l’Udinese, specie dopo averle fatto da psicanalista in una settimana caratterizzata anche dalla ricerca dei giusti equilibri in difesa.

Sottil, c’è il rischio che l’Udinese avverta oltremodo la pressione per la prima vittoria ancora tutta da conquistare?

«Questo è un aspetto sul quale ho lavorato tanto. Ai ragazzi ho chiesto di cercare la prestazione attraverso il gioco, senza avere paura di sbagliare un pallone. L’ansia non serve a nulla, così come non bisogna giocare col braccino corto, ma attaccare in tanti quando si attacca, alzando i quinti e portando le mezzali in avanti in modo deciso».

È l’Udinese che vorrebbe vedere anche il pubblico del Friuli...

«Questa è casa nostra e in questo momento bisogna cercare di dare ancora più supporto alla squadra. Noi dobbiamo fare una prestazione da Udinese per spronare i nostri tifosi, che sono un valore aggiunto».

Passando alla formazione, ha deciso con chi completerà la difesa sul centro sinistra?

«Devo valutare bene, ma le idee sono abbastanza chiare per quello che visto in settimana. Personalmente sono molto dispiaciuto per Ebosse, ma ci tengo a dire che si è fatto tutto quello che andava fatto per il suo rientro. Enzo era assolutamente rientrato dopo quattro settimane di allenamenti intensi. Kabasele invece ha rimediato un’elongazione e credo che rientrerà col Napoli o col Genoa».

A proposito di recuperi, Pereyra è pronto per partire titolare?

«Non ha ancora il minutaggio per iniziare la partita, sarà pronto dopo la sosta. Adesso stiamo lavorando sulla forza che è fondamentale per non farsi male. Per me Pereyra non è un’alternativa, ma un titolare e non vedo l’ora che ci sia competizione in tutti i reparti».

È un discorso che porta dritti a Lovric e Payero.

«Anche l'anno scorso Lovric ha avuto un periodo opaco in cui non era incisivo. Dopo Cagliari gli ho fatto la battuta dicendogli che non ci avevano detto che era squalificato, ma non sono preoccupato perché Sandi è intelligente e umile, e ritornerà a dare il suo contributo da titolare, o a partita in corso. Payero è un giocatore importante, sta molto bene fisicamente e lo considero assolutamente titolare. Questo ragazzo ha giocato nel Boca Juniors, ha già un gran presente e se dovessi sceglierlo può giocare tranquillamente».

A che punto è invece Success?

«È più pronto di qualche settimana fa, oggi sta molto meglio. Lo vedo più reattivo e dinamico, sta tornando il vero Success ed è pronto a dare il suo contributo, anche se bisogna gestirlo con accuratezza perché ha avuto problemi».

Sottil, la Fiorentina alza il livello delle avversarie affrontate di recente.

«È una squadra forte che è stata rinforzata ulteriormente. Sono votati all’attacco, ma è anche vero che qualcosa lasciano e noi dovremo metterli in difficoltà con quei movimenti che possono dargli fastidio. Dobbiamo essere solo più incisivi e determinati, che poi è la sola cosa che ci sta mancando».