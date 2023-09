Udinese, un’impresa per sbloccarsi: Sottil e i bianconeri cercano punti a Napoli

Servirà un’impresa per portare a casa qualcosa da Napoli. Tanto più se sarà una vittoria, visto che l’Udinese di questo inizio stagione ha per lo meno un difetto: non la mette quasi mai nel sacco.

Non si potrebbe dire altrimenti di una squadra che ha realizzato un solo gol in cinque giornate e con questo record (negativo) sarà di scena stasera, nel turno infrasettimanale, in casa del Napoli. D’accordo, i campioni d’Italia passati dalle sapienti mani di Luciano Spalletti a quelle di Rudi Garcia non sono quelli di un anno fa, ma è chiaro che, dopo una partenza tutt’altro che inappuntabile, vogliono ricompattarsi per unirsi ai “vagoni di testa” del campionato.

Lo scenario

La squadra di Andrea Sottil ha altri problemi, in termini di classifica. Già adesso arranca, visto che in cinque giornate ha raccolto appena tre punti, perdendo già due volte in casa, contro Juventus e Fiorentina. Viste le aspirazioni delle avversarie, sono sconfitte accettabili, restano poco digeribili, invece, gli altri tre risultati, paradossalmente “positivi”, considerando che sono altrettanti pareggi.

Contro Salernitana, Frosinone e Cagliari l’Udinese avrebbe dovuto raccogliere qualcosa di più, almeno per presentarsi al Maradona stasera con 5 punti e guardare così con fiducia alle prossime tappe della sua serie A, a un calendario che le propone, dopo il Napoli, Genoa (in casa) ed Empoli (in trasferta) prima della seconda sosta di campionato. È chiaro che a quel punto si farà una riflessione sull’andatura bianconera. Ecco perché la partita di questa sera riveste una certa importanza.

Il gruppo deve dimostrare di essere in sintonia con l’allenatore, di seguire l’orientamento societario espresso nelle scorse ore dal dt Federico Balzaretti attraverso le pagine del nostro giornale: «Tutte le componenti sono unite e compatte in un’unica direzione. Alla squadra è mancata solo la finalizzazione». Ora dovrà dimostrare di avere la forza d’animo di remare anche contro la corrente del Maradona per cercare di andare verso la direzione giusta.

Le scelte

Proprio perché il gol (perduto) sembra la vera malattia di questa Udinese, è possibile che Sottil scelga di proporre Success da titolare, anche se non sembra ancora al top della forma. Il nigeriano a fare sportellate là davanti assieme a Lucca potrebbe essere la soluzione “napoletana”, anche se si dovranno fare anche delle riflessioni sul turnover, sulle rotazioni per non arrivare con la squadra cotta allo scontro diretto di domenica con il Genoa. Questo vale per l’attacco, ma anche per il centrocampo (Lovric dovrebbe essere nell’undici) o sulle fasce (tentazione Zemura a sinistra).