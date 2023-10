L’Udinese pareggia ma rimane appesa a un filo

Con un pareggio arpionato in pieno recupero l’Udinese resta in vita, ma appesa a un filo: chi si aspettava la classica fune calata nel pozzo per portare in salvo in bianconeri attraverso una vittoria nitida sul Genoa è rimasto deluso come la Curva Nord che già prima del 2-2 ha fatto partire tutta una serie di cori, il primo sul senso di appartenenza – «L’Udinese siamo noi» –, l’ultimo sulle scelte della società in tema di mercato, un cavallo di battaglia ormai: «Devi spendere».

In questo quadro, aver messo un punticino in tasca è oro colato, anche se i problemi sono stati inevitabilmente posticipati alla trasferta di Empoli, dove Andrea Sottil dovrà necessariamente strappare punti, possibilmente tre, visto che ritrovarsi senza vittorie dopo otto giornate e con una sosta davanti (si riprenderà a giocare lunedì 23 al Friuli contro il Lecce), porterebbe a una riflessione sulla gestione tecnica della squadra.

In soldoni: a quel punto bisognerebbe valutare un cambio, o di guida tecnica, o di canovaccio tattico.

Sottil ha cercato di sorprendere un po’ tutti con le scelte iniziali. Pochi si aspettavano Samardzic in panchina e Success nell’undici di partenza, anche se nel dopo partita lo stesso allenatore ha svelato le condizioni non proprio perfette del serbo alle quali aveva dovuto aggiungere il carico delle fatiche di Payero.

Morale della favola (calcistica), ecco subito in campo il nigeriano con il numero 7 a fare coppia con Lucca, praticamente un doppio centravanti che avrebbe richiesto più spregiudicatezza su quelli bravi, usciti da Coverciano, chiamano “quinti”, a livello pop gli esterni, ieri Ebosele e Kamara (nella ripresa Zemura). Ebbene, questi non sono stati convincenti a livello di manovra, di lucidità. Se non attacchi lo spazio, se vuoi avere sempre il pallone tra i piedi, campa cavallo.

Dall’altra parte, sul fronte difensivo, il resto della frittata. Errori in uscita, incertezze nelle chiusure. Sulle quali il Genoa è passato in vantaggio, ha segnato nuovamente sul risultato di 1-1, vedendosi annullato il gol per un fuorigioco rilevato dalla sala di Lissone (dove c’era in plancia di comanda il romano Paolo Valeri), è tornato davanti grazie alla doppietta di Gudmundsson, l’autentico mattatore della domenica, visto che se ne sarebbe tornato a casa con il pallone della tripletta senza l’intervento del Var.

La tecnologia ha dato una mano all’Udinese, insomma, un’Udinese che ha sfruttato in pieno soprattutto Lucca, autore del primo gol in serie A, e nei pressi del pallone quando al minuto numero 91 il rossoblù Matturro ha infilato nella propria porta, di testa, il pallone del definitivo pareggio.

Un pareggio meritato? Le correnti di pensiero si sprecheranno a riguardo. Alla fine, dopo la prima ora di gioco, Sottil ha ridisegnato l’Udinese con la formazione che ci si aspettava dall’inizio, con Zemura a sinistra, con Samardzic, Lovric e Payero a metà campo, con Thauvin “sotto punta”, anche perché Pereyra, tornato titolare, aveva finito la benzina ed è stato un peccato non averlo per gli assalti finali. Tornerà utile a Empoli dove non ci sarà Lovric, espulso nel finale per rimediare all’ennesima leggerezza. Servirà più attenzione nello scontro diretto in Toscana, oltre che più spinta sulle fasce. Ma per il momento non sembra che la società voglia far meditare la squadra su questi aspetti in un ritiro anticipato.