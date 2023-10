l’intervista

Udinese, l’analisi di Sottil: “Ho visto troppa ansia nel primo tempo”

Andrea Sottil consegna questo messaggio sulla gara contro il Genoa alla capsula del tempo. In definitiva a lui, a dispetto di un risultato tutt’altro che confortante e raggiunto soltanto in extremis grazie a un autogol, l’Udinese non è dispiaciuta

Pietro Oleotto