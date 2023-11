Udinese, l’arma tattica di Cioffi si chiama Ferriera: “Sarà importante, mi ha colpito per la personalità nella difesa a 3”

«L’Udinese ha gettato al vento due punti nel finale in cui avrebbe avuto difendere con più ferocia, ma ha sovrastato l’Atalanta con le sue stesse armi stravincendo la sfida sugli esterni. E che scoperta Joao Ferreira, sarà un’arma tattica importante». Legge nel futuro dell’Udinese Cesare Natali, che dalla sfida tra le sue ex ha decisamente promosso la Zebretta, scorgendone delle significative novità nell’interpretazione tattica di un modulo su cui Cioffi sta mettendo sempre più mano.



Natali, l’Udinese ha servito la conferma dopo il blitz di San Siro. Si può dire che abbia voltato pagina?

«Dipenderà dalla continuità di rendimento e quindi dalla capacità di ripetersi con la stessa intensità, ma è certo che tra Milan e Atalanta ha dato proprio l’idea di un cambio d’intensità nervosa rispetto alle ultime partite della gestione Sottil in cui non si vedeva tutta questa energia e la voglia di aggredire».



In molti hanno avuto l’impressione che sia stata l’Udinese a fare l’Atalanta...

«L’ho avuta anch’io vedendo la partita sullo schermo. Dominare una squadra come l’Atalanta non è facile, anche se poi si può sempre tirare in ballo la formazione proposta da Gasperini in relazione all’impegno di coppa avuto giovedì. In realtà non bisogna sottovalutare la prestazione dell’Udinese che ha vinto i duelli a tutto campo».



A proposito, sotto quali aspetti tattici l’ha più sorpresa l’Udinese?

«Innanzitutto la scelta di affrontare l’Atalanta con le sue stesse armi, accettando i duelli a tutto campo, con i centrali che si buttano dentro e i quinti in pressione. Ebosele e Zemura hanno stravinto la sfida con i loro dirimpettai sulle fasce, conquistandosi un predominio territoriale e i presupposti per la riconquista offensiva della palla. E poi Ferreira è stato decisivo, e non solo nell’occasione del rigore che si è procurato».



Ferreira che Cioffi ha proposto come “braccetto” di destra…

«Mi ha colpito per la personalità, tra l’altro necessaria per il compito che aveva. Giocando a tre contro una squadra che ti viene a prendere alta diventa fondamentale superare la prima linea di pressione, cosa che Ferreira ha fatto spaccando la Dea e costringendola a ricompattarsi concedendo campo, e questo perché l’Atalanta non gioca col compagno in protezione e con le scalate sugli appoggi, ma resta uomo su uomo. Chiaro che in un contesto del genere Ferreira è stato un valore aggiunto con la sua corsa agile e svelta. Davvero una piacevole scoperta».



Cioffi ha quindi trovato un’arma tattica in più?

«Sì, è certo, ma dipende sempre da chi affronti, perché se l’avversaria ti aspetta nella sua metà campo il braccetto resta sempre in appoggio. L’esempio più pertinente è il Bastoni dell’Inter che porta palla nella metà campo opposta quando l’avversaria è aperta».



A proposito del rigore sbagliato da Success, crede che sia stato corretto decidere il tiratore sul momento?

«La gerarchia è sempre stabilita prima, e sarà così anche all’Udinese, ma poi ci può stare quello che si è visto perché il primo rigorista può sempre lasciare il tiro al compagno. È lì che la situazione di campo non diventa gestibile dall’esterno. Pereyra ha letto il momento di Success e gli ha dato fiducia».



Passando ad altri interpreti, alla prestazione di spessore dell’Udinese ha contribuito anche Payero.

«Che non è una scommessa, ma un giocatore con un suo percorso, un passato al Boca e in Inghilterra, giusto per ricordare l’intensità di cui è capace. Poi ho visto anche un Walace in versione equilibratore e la crescita del “Tucu” Pereyra che adesso sta ripagando».



Natali, manca Samardzic all’appello...

«Indiscutibilmente, perché sa portare qualità. Lui e Pereyra possono avvicinarsi alla porta in modo da fare ancor più la differenza. E' un lavoro che l’Udinese sta facendo».



Per l’Udinese alla ripresa ci sarà la Roma.

«Squadra ostica con forza fisica e solidità, ma a parte Dybala e Lukaku, marcabile con i centrali che ha l’Udinese, non ha grandi proposte tecniche di qualità. Non è una squadra di cui avere paura per il tipo di partita che andrà a fare l’Udinese. Non è la Fiorentina che ti viene a prendere alta e ti porta fuori con un’identità marcata, quindi se la giocherà alla grande».