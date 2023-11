Udinese, Ebosele si ferma e la squadra perde un’ala

Non si discute, il 17 è il numero dell’Udinese. E non c’entra Lorenzo Lucca che lo porta sulla schiena, ma la cabala che tira in ballo la sfortuna. Perché dopo aver fatto a meno di Deulofeu, del sostituto Brenner e di quello acquistato per rimpiazzare Beto, l’inglese Davis (tutti ancora a quota zero presenze per colpa din un infortunio), il club bianconero ha saputo dall’Irlanda che anche il suo attaccante aggiunto, Festy Ebosele, si è fatto male e che la sua presenza alla ripresa del campionato, domenica 26 novembre all’Olimpico contro la Roma, è in forte dubbio.

Mister Cioffi non può che incrociare le dita in attesa di capire la portata del problema muscolare accusato dal nazionale irlandese mentre stava preparando la prossima sfida, una tegola non di poco conto per almeno un paio di motivi. Il primo riguarda la struttura di Ebosele, giocatore di impatto, un autentico velocista, sia per la massa, sia per il “tachimetro”, visto che, rilevamenti alla mano, ha fatto registrare un picco di 37,8 chilometri orari, degni di uno sprinter. Il secondo motivo è legato all’utilità tattica di Festy che a partite dalla gara di San Siro vinta contro il Milan ha dimostrato di saper interpretare in modo produttivo il ruolo di esterno destro che, per la tipologia del modulo, deve essere spregiudicato.

Non nascondiamoci. Nelle prime uscite di questa stagione l’Udinese aveva proposto un 5-3-2 (o perfino un 5-3-1-1 quando ha utilizzato Thauvin nel reparto avanzato) piuttosto che un 3-5-2. Andrea Sottil ha decisamente sottovalutato l’impatto degli esterni sulla qualità del gioco, ha puntato su un Hassane Kamara decisamente deludente a sinistra e su Ebosele a destra, tenendolo però bloccato nell’interpretazione del ruolo, tanto che un paio di volte gli ha preferito Joao Ferreira che è, per caratteristiche, meno dirompente sulla fascia.

Da questo punto di vista, Cioffi è stato lungimirante, tanto da lanciare senza troppi problemi Jordan Zemura da titolare fin dalla partita d’esordio, in quel di Monza, dove ha investito in termini di fiducia nelle qualità di Ebosele, che non lo ha ripagato subito (contro la squadra di Palladino è stato sostituito dopo 10 minuti della ripresa), ma contro il Milan e l’Atalanta ha dimostrato di poter recitare il ruolo di attaccante aggiunto, di autentica ala destra.

Le “fotografie tattiche” realizzate dalle statistiche Opta (riportate anche nel grafico pubblicato in questa pagina, ndr) fanno vedere, infatti, che il numero 2 bianconero ha giocato in una posizione media addirittura più avanzata di quella del trequartista Pereyra (37) e del centravanti Success (7), con anche Zemura (33) decisamente “alto” sull’altra corsia, a sinistra.

Dovrà essere questo uno dei capisaldi della nuova Udinese di Cioffi. Ecco perché il tecnico bianconero, pensando a Roma e all’infortunio di Ebosele non può non essere dispiaciuto.