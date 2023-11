L’Udinese non si può fermare: ora serve una volata di punti

UDINE. Riprendere la corsa, a cominciare dalla trasferta di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma alle 18, per proseguire l’incoraggiante trend dei cinque punti conquistati nelle ultime tre partite con l’avvento di Gabriele Cioffi al timone, ma soprattutto riprendere per non fermarsi più.

Dev’essere questo l’imperativo per l’Udinese in vista della volata del girone di andata, guardando in faccia le sette giornate che porteranno al giro di boa del 7 gennaio (la data è da confermare dopo il cambio di rotta sulla Supercoppa in Arabia), quando ci sarà un’altra romana, la Lazio ospite al Friuli, a stabilire quanti punti avrà raccolto la Zebretta a metà campionato.

DAI BLOCCHI

L’Udinese comincerà la volata partendo da quota 11 punti e con un margine di sole due lunghezze sul terzultimo posto, ora così scomodo per il Cagliari, ovvero da una posizione affatto sicura e che non ammette tentennamenti di sorta. Anzi, bisognerà darci dentro proprio come nelle ultime tre con Monza, Milan e Atalanta, dove la Zebretta ha alzato il livello di competitività contro formazioni di classifica, caratura e ambizioni differenti. A ben guardare, oltre ai 5 punti presi, è stato proprio la ritrovata competitività l'aspetto più incoraggiante in vista delle sfide che attendono l’Udinese con formazioni di media, bassa e alta classifica, stando ai valori fin qui espressi.

AVVERSARIE

A riguardo, va subito notato che la Roma sarà la prima delle tre avversarie da affrontare che gravitano nella zona medio alta e che mirano all'Europa. Le altre due sono Bologna e Lazio che saranno entrambe di scena al Friuli alla penultima e ultima di andata. Decisamente “da Champions” è invece la trasferta del 9 dicembre al Meazza con l’Inter, partita che sarà preceduta dal derby col Verona del 3 dicembre ai Rizzi, nell'unico incrocio con una formazione di bassa classifica, attualmente penultima. Sassuolo e Torino, invece, rappresentano il confronto con formazioni di livello medio, visto che si va dai 12 punti del Sassuolo ai 16 del Toro.

FORMA

La sosta può avere lasciato l’amaro in bocca, perché l’Udinese stava cominciando a girare, ma è proprio la continuità su tutti i 90’ contro Milan e Atalanta che induce all’ottimismo. Si ripartirà così? La risposta arriverà all’Olimpico e sarà dettata anche dall’inevitabile incrocio tra lo stato di forma di chi è rimasto a lavorare a Udine e i nazionali, da monitorare al rientro. Una cosa però è certa, ed è il lavoro fatto sui big più spremuti, col “Tucu” Pereyra, Walace e Success rimessi a puntino in questa sosta.

INFORTUNATI

Su questo fronte l’attesa è tutta per le condizioni di Festy Ebosele, rientrato anzitempo con un affaticamento dalla nazionale. Non preoccupa, ma domani si avranno le risposte che contano. Per il resto, Cioffi ha ritrovato Masina nel test di Lignano, ma non ancora Davis, Semedo, Ehizibue e i due lungodegenti Deulofeu e Brenner, attesi ben oltre la fine del girone di andata.