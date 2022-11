Le Nubi di Marco Brosolo: atmosfere e riflessioni dedicate a Pier Paolo Pasolini

Nubi cariche di musica visionaria e suggestioni poetiche in arrivo. Sembra un estratto un bollettino meteorologico, in realtà è la constatazione del fatto che recentemente è uscito “Nubi”, il nuovo album di Marco Brosolo. Si tratta di una raccolta di nove brani che l’artista friulano e “neo-berlinese” ha realizzato ispirandosi alle parole, alle idee e all’immaginario di Pier Paolo Pasolini, richiamandosi non solo alle sue poesie, ma bansandosi altresì sul contenuto di interviste televisive, lettere e dialoghi dei suoi film. La confezione sonora è raffinata e avvolgente, coerente ed obliqua.

Nei nove episodi di “Nubi” Brosolo interpreta la forma canzone con un approccio personale, intimista e minimalista e con arrangiamenti in bilico tra jazz, pop e trip hop, caratterizzati da ritmiche essenziali che talvolta assumono tinte jungle e in cui trova spazio qualche contenuta ed azzeccata ruvidezza di matrice alternative rock. Dall’iniziale “Mater castissima” alla conclusiva “Del loro amore”, di cui è in circolazione già da un po’un videoclip che assembla scene di diversi film di Pasolini, viene tracciato un percorso di atmosfere e parole, tra italiano, friulano e tedesco, testi originali, versi pasoliniani e la semplice declamazione dei titoli di una serie di opere del poeta, scrittore e cineasta bolognese, come avviene in “Lamento”, in cui il microfono è affidato a Pier Paolo Capovilla.

L’ex voce de Il Teatro degli Orrori è solo uno dei complici di Brosolo, che si avvale anche della collaborazione di Jacopo Zanette alla batteria, stefanpaul [occhio: tutto attaccato e minuscolo] al pianoforte, Denis Canciani al basso e contrabbasso, Paolo Michelutti alla chitarra e Leo Virgili, responsabile di theremin, trombone, Glockenspiel e marimba. Realizzato tra il Friuli e Berlino, “Nubi” è disponibile in rete su Bandcamp, Tunecore e Spotify oltre che su cd.

Anticipato in qualche modo da uno spettacolo dal vivo lo scorso 5 marzo a Casarsa, l’album sarà presentato con una serie di concerti che si terranno a dicembre a Udine, Sacile, Bologna e Bannia di Fiume Veneto. Ulteriori informazioni in rete: www. marcobrosolo. net