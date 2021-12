Natale, shopping e regali: viaggiare con le food box

Solo per Natale o lungo tutto l’anno. Le food box sono ormai diventate una moda assoluta in tempi di acquisti online aumentati vertiginosamente. Ed ecco che chi già proponeva questo servizio e magari in un modo divertente, ora si trova più al centro dell’attenzione di quanto avesse sperato. A guadagnarci però sono soprattutto quelli che come noi sono sempre a caccia di golosità originali, magari anche un po’ nostalgici di viaggi e culture lontane, ora che capita più di rado di muoversi verso mari caraibici, deserti africani o pagode inondate dai suoni di campanelli.