"La cena perfetta", dai fornelli al grande schermo

Cibo e cinema. Il connubio non è certo una novità: sono tanti i film in cui la tavola è protagonista o comprimaria dei ciak, ma in questo caso ad entrare direttamente sul set è chi ha a che fare con il gusto tutti i giorni. Non per finzione, ma per davvero. È stata infatti Cristina Bowerman ad esser chiamata a far da consulente per "condire" di tutto punto una storia che parla di cucina e ristoranti. La pellicola in questione ha un titolo eloquente già di per sé: La cena perfetta. Il film, presentato all'Adriano di Roma, sarà nelle sale cinematografiche di tutta Italia per un evento speciale di soli tre giorni, dal 26 al 28 aprile.

Firma la regia Davide Minnella, come protagonisti ha Salvatore Esposito e Greta Scarano affiancati da un cast di tutto rispetto (Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso) e narra una storia che si snoda fra fornelli e criminalità alla ricerca di una rinascita che non risparmia momenti d'emozione. Perché poi cucinare alla fine è questo: emozionare ed emozionarsi, ciascuno a suo modo, assaporando suggestioni e memorie e progetti d'ogni vita. La trama ufficiale del film in poche righe è questa: "Carmine (Esposito ndr), un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo (Scarano, ndr) una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto".

IlGusto ha chiesto a Bowerman, anima della Glass Hostaria 1 stella Michelin nel cuore di Trastevere, di raccontare la sua esperienza.

Come è stato entrare in punta di forchetta su un set?

"Credo sia la prima volta che una consulenza del genere avvenga in Italia. Davide, il regista, mi ha chiamato per propormi questa cosa e io non ci ho pensato due volte. Perché immaginavo sarebbe stata un'esperienza formativa, intrigante, interessante. E anche con spunti creativi non indifferenti".

È stato impegnativo, quanto lavorare in cucina?

"Nel cinema quello che si vede non è mai quello che è: è veramente un duro lavoro, me ne sono resa conto mentre ero lì, ogni giorno. Per la ripetizione delle scene, il perfezionismo maniacale che poi è anche il mio e per il quale ho rifatto tante volte i piatti perché volevo fossero ripresi al meglio. Inquadrati nel minor tempo possibile dal momento della realizzazione a quello della ripresa. La storia riguardava un ristorante ed era giusto che il cibo avesse il primo piano e vivesse. E per questo abbiamo studiato delle sessioni speciali in cui preparavo di nuovo i piatti che venivano inquadrati immediatamente. Fingere di cucinare è stato molto più faticoso che farlo per clienti veri". La crociata di Cristina Bowerman: "Più spazio alle donne nell'alta cucina" di Lara Loreti 20 Febbraio 2022 di Lara Loreti

La protagonista è una chef donna, proprio come lei.

"È un aspetto che mi è piaciuto molto di questa storia. Che appunto si parlasse di una chef donna. Ho fatto tante battaglie per la gender equality, l'uguaglianza di genere nel nostro settore. E poi ho apprezzato il fatto che si volesse trattare il tema della cucina in modo serio, non con descrizioni patinate, non reali. Son voluti andare a fondo, hanno voluto sapere tutto del ristorante, Greta Scarano è venuta da me a prendere lezioni e a comprendere quali fossero le difficoltà anche sul versante dell'autorevolezza che si fa fatica a riconoscere nella conduzione al femminile".

Qual è la soluzione?

"Noi siamo abituati un po' a vedere per esempio in tv chef uomini che urlano, buttano cose di qua e di là. Io invece ho tentato di trasmettere l'acquisizione dell'autorevolezza attraverso la competenza, la fermezza e anche la focalizzazione Come dire: 'Questo è il mio ruolo, qui voglio arrivare e questo è quello che voglio fare'. È concentrato tutto nella scena in cui Greta-Consuelo dice: 'Spostati'. Mi ha proprio emozionato. Perché mi sono resa conto che con quel gesto ho ripercorso la mia storia. E come se lei avesse detto: 'Ok io ora sono sicura di chi sono, di cosa so fare e so che posso raggiungere qualsiasi livello io voglia raggiungere'. E posso dire: 'Spostati', perché io lo posso fare e lo so fare meglio di te. Lo posso dire ad alta voce".

Cristina Bowerman sostiene Borghese: "Anche negli Usa gli stessi problemi, va riformato il modello"

E la voce arriva dritta nei piatti: cosa ha preparato per i menu del "Picchio Blu", il ristorante del film?

"Tartare di filetto di manzo, chorizo, rapa rossa, sedano, uovo di quaglia marinato in soia invecchiata in botti di Bourbon. Poi Gnocchetti con salsa all’aglio nero, edamame, ricci di mare e pomodorini secchi. Triglia ripiena di zucchine, con fondo di triglia con tortellini ripieni di fegato dello stesso pesce. E, in una delle scene principali, quella in cui Carmine prepara la cena perfetta da offrire al boss nelle cui mani c'è il suo destino: Tapioca, gamberi, ravanello, caviale asetra e latte di cocco".

Poi ci sono veri e propri simboli della cucina italiana, dalla pastiera alla pasta e patate che ha un posto speciale nella storia.

"La pasta e patate nella storia dei due protagonisti è il piatto che smuove la memoria, che si frappone fra la vita e la morte. Ed è per questo che alla fine della presentazione ho voluto lasciare un kit per la sua preparazione, con tutti gli ingredienti previsti per assaporarne il gusto in pieno. Ci sono tante versioni e tante maniere per realizzarla. Io ho suggerito la mia".

La pasta e patate di Cristina Bowerman per La Cena Perfetta

Ingredienti per 2 persone:

2 patate di circa 200 gr di peso netto a cubetti

100 gr pasta mista

8 filetti di alici sott'olio

2 croste di Grana Padano Dop

60 gr Grana Padano Dop

60 gr provola affumicata

20 gr cipolla bianca tagliata a fette sottili nel senso della lunghezza

1 cucchiaio di olio di oliva

1 limone (solo zest)

Bottarga

Procedimento:

In una pentola sudare la cipolla con l'olio di oliva. Aggiungere le patate a cubetti, l'acqua fredda e le croste del Grana Padano. Far sobbollire fino a metà cottura delle patate. Spegnere il fuoco e lasciar riposare per una decina di minuti. Portare a ebollizione, mettere la pasta mista e iniziare la cottura come fosse un risotto. Se necessario aggiungere altra acqua e controllare se si deve aggiustare di sale. Una volta cotta la pasta spegnere il fuoco, coprire e attendere qualche minuto. Aggiungere il formaggio grattugiato, lo zest di limone e mescolare in una ciotola. Posizionare la provola sul fondo, aggiungere il brodo di pasta cremosa e la bottarga.