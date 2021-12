Quanto è diffusa Omicron in Friuli Venezia Giulia? I dati e il sequenziamento della variante sudafricana

Sequenziati in regione 1.114 campioni, nell’ultima settimana casi in aumento, uno su tre. L’esperto: i numeri cresceranno, la nuova variante in due giorni raddoppia i casi di contagio