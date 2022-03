Previsioni meteo, tornano pioggia e neve in settimana dopo la lunga siccità

UDINE. Dopo più di tre mesi di siccità sta per tornare la pioggia. Al Nord ma non solo. E ci sarà anche tanta neve, fondamentale per rimpinguare le riserve idriche italiane quasi a secco.

Il sito www.iLMeteo.it, sottolinea che da mercoledì 30 marzo l’alta pressione, dopo aver garantito altre due giornate soleggiate in questo inizio settimana, cederà il posto all’arrivo di perturbazioni che - sospinte da venti di Libeccio e Scirocco, e alimentate da aria fresca in quota - raggiungeranno l’Italia provocando precipitazioni diffuse, talvolta anche abbondanti.

LE PREVISIONI OSMER FVG

Le regioni coinvolte

Il fenomeno riguarderà soprattutto le regioni del Nord ma non solo. Ci attendono dunque almeno 5 giorni di tempo fortemente instabile con le piogge che bagneranno a più riprese il Centro-Nord e parte del Sud.

Neve da venerdì, anche sugli Appennini

Capitolo a parte sarà quello legato alla neve che inizierà a cadere sulle cime più alte delle Alpi, ma da venerdì primo aprile, con l’ingresso di aria via via più fredda direttamente dal Polo Nord, la quota scenderà bruscamente anche sotto i mille metri. Gli accumuli a fine evento potranno risultare importanti sopra i 1.300 metri con quasi 30/40 centimetri di manto bianco. Ci sarà spazio per nevicate anche sugli Appennini, sempre da venerdì, sopra i 1.200 metri.

Ritorna il freddo

Ma oltre alle piogge e alle nevicate, questa fase di maltempo farà calare le temperature, quanto meno le massime. I valori termici, attualmente sopra la media di 4/5°C, scenderanno di circa 10°C, portandosi non oltre i 10/12°C di giorno, segnatamente al Nord. Al contrario, i valori notturni, a causa della copertura del cielo e dei venti miti di Scirocco e Libeccio, cresceranno di quasi 8°C.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 28 marzo. Cielo in prevalenza sereno. In serata possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa, specie al confine con il Veneto. Venti a regime di brezza.

Martedì 29 marzo. Cielo in genere variabile, sia per velature in quota che per la possibile formazione di nubi basse. Di notte e al mattino sulla bassa pianura, sulla costa e sul mare saranno probabili foschie o nebbie. In serata non è esclusa qualche debole pioggia, specie in montagna. Venti di brezza.

Mercoledì 30 marzo. Tempo umido con cielo in prevalenza coperto e probabili foschie, anche dense al mattino. In giornata e soprattutto verso sera saranno probabili piogge sparse, in genere deboli, localmente moderate sulle Prealpi Giulie; in montagna deboli nevicate oltre i 1400-1700 m circa e in quota soffierà vento da sud-ovest moderato.

Giovedì 31 marzo. Cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora moderata sulle zone orientali, anche sostenuta sulla costa.

Venerdì 1 aprile. Cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere moderate. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, in calo nel pomeriggio.