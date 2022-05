Cade dal terzo piano, ferita una giovane americana

SsACILE. Ha 28 anni ed è una cittadina americana la giovane che sabato sera è caduta dal terrazzo di un appartamento che si trova al terzo piano di una palazzina a Sacile, mentre faceva esercizi fginnici. Il volo è terminato in giardino.

La donna è viva e in buone condizioni, ma è stata tenuta in osservazione per essere sottoposta ad esami diagnostici (in primis la tac) e per verificare che non si manifestassero complicazioni nelle ore seguenti la caduta.

È stata accolta in ospedale con un codice di media gravità (codice giallo). Da quanto si è potuto ricostruire, la giovane si trovava nell’appartamento – in un edificio recente e non molto alto – con altre persone.

Attorno alle 20, in modo accidentale si è sporta e ha perso l’equilibrio, cadendo di sotto. I connazionali che si erano con lei hanno chiesto aiuto.

Un cittadino italiano che si trovava nel palazzo, perché prossimo a trasferirsi nello stabile, ha chiamato i soccorritori.

Sul posto è arrivata l’ambulanza da Pordenone (quella di Sacile era impegnata). I sanitari, dopo un primo accertamento, hanno caricato la donna e l’hanno trasportata all’ospedale del capoluogo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del radiomobile di Sacile, che hanno il compito di ricostruire la dinamica di quella che, ieri sera, appariva una caduta accidentale.

