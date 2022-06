Cade dal tetto, un volo di cinque metri: operaio di 43 anni ricoverato in gravi condizioni

La Domitalia srl di San Giovanni al Natisone e, a destra, i carabinieri intervenuti in via Nazionale (foto Petrussi)

SAN GIOVANNI AL NATISONE. Un uomo di 43 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto alla Domitalia srl, nella sede in via Nazionale 65 a San Giovanni al Natisone. Si tratta di un operaio di origine albanese ma residente in Friuli, dipendente della stessa ditta specializzata in complementi d’arredo.

Il 43enne, che abita a Udine, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione sopra il tetto del capannone dell’azienda quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è caduto da un’altezza di alcuni metri (circa cinque) procurandosi traumi e fratture.