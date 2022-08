San Giorgio della Richinvelda

Fiamme nella stalla sociale di Rauscedo: un intossicato, danni ingenti e vitelli morti

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato, nel pomeriggio di sabato 6 agosto, la stalla sociale fra vivaisti di Rauscedo, in via Poligono. Un dipendente della società cooperativa agricola è finito in ospedale a Spilimbergo: si è scottato una mano e ha respirato molto fumo nel tentativo di mettere in salvo i bovini. Per precauzione è stato trattenuto in osservazione, ma è stato giudicato in buone condizioni.

01:37