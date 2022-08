Due moto si scontrano e finiscono sull’asfalto: un ferito

RAVASCLETTO. È di un ferito trasportato in condizioni non gravi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine l’incidente che si è verificato ieri pomeriggio, poco prima delle 17, a Ravascletto. Ad essere coinvolte sono state due motociclette.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, giunti sul posto per tutti i rilievi, due motociclisti si sono urtati rovinando poi sull’asfalto.

Fortunatamente nessuno dei due ha riportato nello scontro delle ferite gravi: si è reso necessario il trasporto all’ospedale per uno dei due per essere sottoposto a tutti gli accertamenti medici. La Centrale Sores di Palmanova aveva inviato a Ravascletto un’ambulanza e nelle vicinanze era atterrato anche l’elicottero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli.