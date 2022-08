Furto da 10 mila euro in un distributore, rubate venti paia di occhiali in un’ottica

SAN GIOVANNI AL NATISONE. Furto da 10 mila euro al distributore di carburante B&T di Bonessi M&C, in via Nazionale. Martedì 23 agosto ignoti sono entrati da una porta sul retro del locale e hanno prelevato una cassetta metallica contenente 10 mila euro. I ladri, da una prima ricostruzione, dovrebbero aver colpito tra le 9 e le 12.45 di martedì 23 agosto. Indagini dei carabinieri.

E un altro furto è stato compiuto in un'ottica di via Nazionale, a Tavagnacco. Due donne, mentre le commesse erano impegnate a servire altri clienti, sono riuscite a impossessarsi di circa venti paia di occhiali, da sole e da vista, posti in un espositore. Il colpo è andato a segno ai danni della Milanoptics nella mattina di sabato 20 agosto: il bottino si aggira sui tremila euro. Il fatto è stato denunciato mercoledì 24 ai carabinieri della locale stazione.