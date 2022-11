Scontro frontale tra due auto, grave una donna

Una donna è rimasta ferita nella serata di martedì 29 novembre, intorno alle 20, all’incrocio fra via Brugnera e via Palmanova, a Fontanafredda, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Nello scontro frontale la conducente di una delle due vetture ha riportato un grave trauma facciale ed è stata soccorsa, immobilizzata nell’abitacolo, dall’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone, inviata dalla Sores, cui la chiamata è stata transitata dalla centrale di primo livello del numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Vg.

La donna è stata assistita e quindi trasportata in codice giallo all'ospedale di Pordenone. Gli infermieri della Sores hanno allertato i vigili del fuoco del comando di Pordenone che sono intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario.

Tre le persone che occupavano l’abitacolo dell’altra auto coinvolta, tutte e tre solo leggermente contuse e uscite autonomamente dal veicolo.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Fontanafredda per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, anche grazie all’aiuto di alcuni testimoni che hanno per un soffio evitato l’incidente e chiamato i soccorsi.—

