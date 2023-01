Ladri in casa di Floro Flores rubano gioielli, soldi e borse griffate per 80 mila euro

Maxi furto da oltre 80 mila euro in un'abitazione a Tricesimo, in casa dell’ex calciatore dell’Udinese Antonio Floro Flores. È successo tra il 19 dicembre e il 7 gennaio. A denunciare l'accaduto, nella serata di domenica 7 gennaio, è stato l’ex bianconero al rientro dalle vacanze con la famiglia. I ladri hanno forzato un infisso e sono entrati in casa.

Dopo aver rovistato nelle varie stanze i banditi sono riusciti a trovare denaro contante, gioielli, abiti e borse griffate. Una volta arraffato il bottino i malviventi sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia.

I carabinieri stanno svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle numerose telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di segnalare sempre persone o automobili sospette che si aggirano sul territorio.