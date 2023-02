Scontro tra due auto a San Pietro al Natisone, tre persone ferite

SAN GIOVANNI AL NATISONE. Tre persone sono state soccorse per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto a San Pietro al Natisone lungo la ex provinciale 19 nella notte tra domenica 12 e lunedi 13.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto ed è scattata subito la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue112.

Tre le persone coinvolte: due sono state controllate sul posto dagli operatori sanitari e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La terza persona è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza, al Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite non gravi.

Attivate per quanto di competenza dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sia le forze dell'ordine che i vigili del fuoco.