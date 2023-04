Scontro tra tre mezzi pesanti in autostrada, morto un camionista: traffico rallentato

MONFALCONE. Un grave incidente è avvenuto nel tratto autostradale della A4 tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia. Alle 9,00 circa si è verificato un tamponamento fra tre mezzi pesanti. Sul posto ci sono la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i mezzi soccorso meccanico.

Una persona è deceduta. La Concessionaria ha attivato la chiusura del tratto tra Redipuglia e il bivio A4/A34 e del casello di Redipuglia in entrata in direzione Venezia.

Aggiornamento ore 11.30

Ancora traffico molto intenso sulla rete autostradale di Autovie Venete. Continui stop and go, in particolare di mezzi pesanti, si registrano in direzione Venezia nel tratto tra Villesse e Portogruaro. Questo per effetto della ripresa della circolazione - dopo la festività del 25 aprile - degli autoarticolati che, provenienti dal Centro Est Europa, si stanno dirigendo nel Nord Italia, chi entrando al Lisert, chi a Villesse.

Fin dal mattino alla confluenza di queste direttrice (A4/A34) si sono verificati i rallentamenti, a seguito del quale c’è poi stato un incidente dall’esito mortale fra tre mezzi pesanti che sta provocando tuttora la chiusura del tratto autostradale della A4 tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia. Code si registrano in particolare all’uscita del casello di Palmanova per l’effetto concomitante di veicoli e mezzi pesante che per evitare le code nel tratto tra Nodo di Palmanova e Portogruaro preferiscono utilizzare la viabilità ordinaria e di chi provenendo da Venezia regolarmente esce a Palmanova.